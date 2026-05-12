Рейтинг@Mail.ru
В Берлине дети нашли тайник со слитком золота возле игровой площадки - РИА Новости, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:19 12.05.2026
В Берлине дети нашли тайник со слитком золота возле игровой площадки

В Берлине дети нашли тайник с наличными и слитком золота возле игровой площадки

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Национальный флаг Федеративной Республики Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Воспитанники детского сада в Берлине нашли вблизи игровой площадки тайник с драгоценностями.
  • В тайнике были обнаружены серебряные монеты, золотые украшения, небольшой слиток золота, дорогостоящие часы и 6 тысяч евро наличными.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Воспитанники детского сада в Берлине нашли вблизи игровой площадки тайник с драгоценностями, наличными и слитком золота, сообщила местная полиция.
«

"За игровой площадкой в (районе Берлина – ред.) Вильмерсдорфе были обнаружены серебряные монеты, золотые украшения… и даже небольшой слиток золота", - написала полиция Берлина на своем аккаунте в Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

Автомобиль польской полиции - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
На ж/д путях в Польше нашли предмет, напоминающий бомбу
17 ноября 2025, 13:15
Помимо этого, в тайнике были обнаружены дорогостоящие часы и 6 тысяч евро наличными.
Первым тайник обнаружил воспитанник детского сада во время игры. Он, как пишет полиция, нашел в кустах серебряные монеты.
Вместе с отцом одного из детей воспитательница детского сада собрала найденные предметы и вызвала полицию. Прибывшие на место полицейские изъяли ценности и задокументировали находку.
* Принадлежит компании Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена).
Золото - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Француз нашел клад при строительстве бассейна в своем саду
6 ноября 2025, 14:30
 
Берлин (город)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала