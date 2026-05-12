В Берлине дети нашли тайник со слитком золота возле игровой площадки

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Воспитанники детского сада в Берлине нашли вблизи игровой площадки тайник с драгоценностями, наличными и слитком золота, сообщила местная полиция.
Помимо этого, в тайнике были обнаружены дорогостоящие часы и 6 тысяч евро наличными.
Первым тайник обнаружил воспитанник детского сада во время игры. Он, как пишет полиция, нашел в кустах серебряные монеты.
Вместе с отцом одного из детей воспитательница детского сада собрала найденные предметы и вызвала полицию. Прибывшие на место полицейские изъяли ценности и задокументировали находку.
