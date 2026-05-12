14:03 12.05.2026
В Екатеринбурге банк получил штраф за психологическое давление на женщину

Банк выплатил 400 тысяч рублей штрафа за звонки с требованием вернуть долг

Статуя богини Фемиды. Архивное фото
  • Банк оштрафован на 400 тысяч рублей за злоупотребление правом и психологическое давление на жительницу Екатеринбурга.
  • За месяц на телефон жительницы Екатеринбурга поступило 55 звонков с требованием вернуть долг, что превышает допустимое количество.
  • Сотрудники банка совершали звонки ранее установленного законом времени — с 6 до 7:30 утра.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мая – РИА Новости. Банк выплатил 400 тысяч рублей штрафа за злоупотребление правом и психологическое давление – за месяц на телефон жительницы Екатеринбурга поступило 55, в том числе и ранних, звонков с требованием вернуть долг, сообщил региональный главк Федеральной службы судебных приставов.
Согласно объяснению жительницы Екатеринбурга, которое приводит ведомство, между ней и банком был заключен договор об обслуживании, по которому образовались просроченные денежные обязательства, а на телефон стали звонить с требованием вернуть долг. Почти за месяц на ее номер поступило 55 подобных звонков.
"Банк выплатил 400 тысяч рублей за злоупотребление правом и психологическое давление", – говорится в сообщении управления с уточнением, что штраф был выписан по административной статье о нарушении требований законодательства о защите прав физлиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.
Как объяснили в ведомстве, сотрудники банка превысили допустимое количество телефонных переговоров - более одного раза в сутки, более двух раз в неделю, более восьми раз в месяц - и не соблюдали установленные законом временные промежутки, звоня с шести до 7.30 утра.
Штраф уже погашен, добавили в главке.
