Лихачев обсудил с президентом Индонезии сотрудничество по мирному атому - РИА Новости, 12.05.2026
13:23 12.05.2026 (обновлено: 13:24 12.05.2026)
Лихачев обсудил с президентом Индонезии сотрудничество по мирному атому

Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев провел рабочую встречу с президентом Индонезии Прабово Субианто.
  • Стороны обсудили перспективные направления российско-индонезийского сотрудничества в сфере использования атомной энергии в мирных целях.
  • «Росатом» готов предложить Индонезии комплексный подход к развитию национальной атомной программы, включая проекты АЭС большой и малой мощности, а также плавучие атомные станции.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Лихачев в Джакарте обсудил с президентом Индонезии Прабово Субианто сотрудничество по мирному атому, Россия предлагает проекты АЭС большой и малой мощности, в том числе плавучие атомные станции, сообщила пресс-служба "Росатома".
"Двенадцатого мая 2026 года в рамках рабочего визита в Республику Индонезия генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев провел рабочую встречу с президентом страны Прабово Субианто. Стороны обсудили перспективные направления российско-индонезийского сотрудничества в сфере использования атомной энергии в мирных целях, включая развитие проектов атомной генерации, ядерной инфраструктуры, подготовку кадров и неэнергетические применения атомных технологий", - говорится в сообщении.
Лихачев "отметил также, что "Росатом" готов предложить Индонезии комплексный подход к развитию национальной атомной программы, включая как решения в области атомной энергетики большой мощности, так и проекты малых модульных реакторов и плавучих энергоблоков", указывается в сообщении.
