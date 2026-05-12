Лихачев обсудил с президентом Индонезии сотрудничество по мирному атому

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Лихачев в Джакарте обсудил с президентом Индонезии Прабово Субианто сотрудничество по мирному атому, Россия предлагает проекты АЭС большой и малой мощности, в том числе плавучие атомные станции, сообщила пресс-служба "Росатома".