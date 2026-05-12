Мирошник рассказал об атаках дронов ВСУ на Белгородскую область
Специальная военная операция на Украине
 
07:07 12.05.2026
Мирошник рассказал об атаках дронов ВСУ на Белгородскую область

Мирошник: Белгородскую область ежедневно атаковали до 130 дронов ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На неделе с 4 по 10 мая Белгородская область ежедневно подвергалась атакам от 100 до 130 дронов ВСУ.
  • Наибольшее число инцидентов, связанных с БПЛА, фиксировалось в Белгородском, Шебекинском, Краснояружском, Валуйском, Волоконовском, Грайворонском округах.
  • Украинские войска применили РСЗО по гражданским объектам, в результате чего в населенных пунктах Красная Яруга и Казачья Лисица четверо мирных жителей получили ранения.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Белгородскую область ежедневно атаковали от 100 до 130 дронов ВСУ на неделе с 4 по 10 мая, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"На минувшей неделе Белгородская область оставалась регионом, который чаще всего подвергался атакам со стороны украинских формирований, главным образом с применением беспилотников. Ежедневно регион атаковали от 100 до 130 дронов", - говорится в еженедельном докладе Мирошника в распоряжении РИА Новости.
Он добавил, что наибольшее число инцидентов, связанных с БПЛА, фиксировалось в Белгородском, Шебекинском, Краснояружском, Валуйском, Волоконовском, Грайворонском округах.
"Наряду с дронами, украинские террористы применили по гражданским объектам РСЗО. В результате ударов по населенным пунктам Красная Яруга и Казачья Лисица ранения получили четверо мирных жителей, в том числе 10-летний мальчик", - отметил посол.
По данным Мирошника, также усилились атаки дронов ВСУ на гражданский транспорт.
