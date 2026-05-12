Мирошник рассказал об атаках дронов ВСУ на Белгородскую область

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Белгородскую область ежедневно атаковали от 100 до 130 дронов ВСУ на неделе с 4 по 10 мая, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"На минувшей неделе Белгородская область оставалась регионом, который чаще всего подвергался атакам со стороны украинских формирований, главным образом с применением беспилотников. Ежедневно регион атаковали от 100 до 130 дронов", - говорится в еженедельном докладе Мирошника в распоряжении РИА Новости.

Он добавил, что наибольшее число инцидентов, связанных с БПЛА, фиксировалось в Белгородском, Шебекинском, Краснояружском, Валуйском, Волоконовском, Грайворонском округах.

"Наряду с дронами, украинские террористы применили по гражданским объектам РСЗО. В результате ударов по населенным пунктам Красная Яруга и Казачья Лисица ранения получили четверо мирных жителей, в том числе 10-летний мальчик", - отметил посол.