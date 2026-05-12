В Брянской области машинист и его помощник пострадали при атаке ВСУ.

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Украинские боевики атаковали станцию Унеча в Брянской области при помощи БПЛА, сообщили РИА Новости в Московской железной дороге.

"В результате происшествия травмы получили машинист и помощник машиниста", — рассказали там.

Первую помощь им оказали на месте, а затем доставили в больницу. Их жизни ничего не угрожает.