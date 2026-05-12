В Брянской области машинист и его помощник пострадали при атаке ВСУ
19:44 12.05.2026 (обновлено: 20:11 12.05.2026)
В Брянской области машинист и его помощник пострадали при атаке ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Брянской области машинист и его помощник пострадали при атаке ВСУ.
  • Это произошло на станции Унеча.
  • Их жизни ничего не угрожает.
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Украинские боевики атаковали станцию Унеча в Брянской области при помощи БПЛА, сообщили РИА Новости в Московской железной дороге.
"В результате происшествия травмы получили машинист и помощник машиниста", — рассказали там.
Первую помощь им оказали на месте, а затем доставили в больницу. Их жизни ничего не угрожает.
ВСУ практически ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты в приграничных и других регионах. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьПроисшествияРЖДУнечаМосковская железная дорогаВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
