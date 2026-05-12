Рейтинг@Mail.ru
Мирошник заявил об атаках ВСУ на 20 субъектов России - РИА Новости, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:22 12.05.2026
Мирошник заявил об атаках ВСУ на 20 субъектов России

Мирошник: ВСУ на прошлой неделе атаковали не менее 20 субъектов РФ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Родион Мирошник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ в период с 4 по 10 мая пытались увеличить географию нанесения ударов по гражданским объектам.
  • Атаками были затронуты не менее 20 субъектов России, удаленных от зоны СВО.
  • Налеты были совершены при помощи БПЛА самолетного типа на гражданские объекты в Чечне, Чувашии, Мордовии, Пермском крае, Москве и других областях.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. ВСУ в период с 4 по 10 мая пытались увеличить географию нанесения ударов по гражданским объектам и атаковали не менее 20 субъектов России, удаленных от зоны спецоперации, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"Нацисты также пытались увеличить и географию нанесения ударов по гражданским объектам. Атаками были затронуты не менее 20 субъектов России, удаленных от зоны СВО", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости.
Он добавил, что ВСУ при помощи БПЛА самолетного типа совершили налеты на гражданские объекты в Чечне, Чувашии, Мордовии, Пермском крае, Москве, Ивановской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Кировской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Орловской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областях.
"В глубоком тылу объектом агрессии стал город Чебоксары Чувашской Республики", - отметил Мирошник.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
Мирошник заявил о преднамеренной атаке ВСУ на медицинский транспорт
07:20
 
Специальная военная операция на УкраинеПермский крайМоскваРодион МирошникВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала