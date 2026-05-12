Аппарат Москальковой помог установить судьбу девяти тысяч военнослужащих

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ за время СВО помог установить судьбу более 9 тысяч военнослужащих, следует из справочных материалов ко встрече президента России Владимира Путина и федерального омбудсмена Татьяны Москальковой.

Согласно материалам, за время СВО при содействии аппарата федерального омбудсмена удалось установить судьбу 9 тысяч 83 военнослужащих. Кроме того, почти 4,5 тысячи участников спецоперации и членов их семей получили помощь в разрешении социальных проблем.