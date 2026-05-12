Россияне начали экономить на отдыхе в Анталье из-за высоких цен

АНКАРА, 12 мая - РИА Новости. Российские туристы стали меньше тратить денег на курортах Антальи на фоне высоких цен и фактора мошенников, сообщили РИА Новости представители туристического сектора региона.

Собеседники агентства также обратили внимание на ухудшение общей атмосферы потребления на курортах. По их словам, жалобы на агрессивную торговлю, навязанные услуги и случаи мошенничества в туристических районах стали звучать чаще, что отрицательно отражается на готовности отдыхающих тратить деньги вне гостиниц.