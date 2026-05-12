Анохин: В Смоленской области в 2026 году откроют еще 7 площадок ГТО

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. В Смоленской области в 2026 году запланировано создание семи новых площадок ГТО в Смоленском, Шумячском, Духовщинском, Гагаринском, Сафоновском, Рославльском и Демидовском муниципальных округах, сообщил губернатор региона Василий Анохин на своей странице в МАКС.

Итоги работы по развитию спортивной инфраструктуры в 2025 году и дальнейшие планы были обсуждены во вторник на заседании регионального правительства.

По информации губернатора, в 2026 году будут также введены в строй физкультурно-оздоровительный комплекс в Демидове, три ФОКа открытого типа в Смоленском, Крадымовском, Ершичском муниципальных округах и модульный спортзал для единоборств в Рославле.

"В настоящее время завершается строительство современного модульного бассейна в Вязьме. В Смоленске в финальной стадии – создание современного модульного центра настольного тенниса на проспекте Гагарина. Также в областном центре возводится семейный физкультурно-оздоровительный комплекс "Термолэнд-Дельфин" на улице Кутузова и продолжается капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Попова. Он будет полностью оборудован под адаптивный спорт", - добавил Анохин.