Экс-депутату Госдумы Абельцеву вынесли приговор за мошенничество - РИА Новости, 12.05.2026
14:01 12.05.2026
Экс-депутату Госдумы Абельцеву вынесли приговор за мошенничество

РИА Новости: экс-депутата Госдумы Абельцева приговорили к пяти годам колонии

Бывший член Высшего совета ЛДПР Сергей Абельцев
Бывший член Высшего совета ЛДПР Сергей Абельцев. Архивное фото
Бывший член Высшего совета ЛДПР Сергей Абельцев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-депутата Госдумы Сергея Абельцева приговорили к пяти годам колонии общего режима.
  • Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере.
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Тверской районный суд Москвы приговорил к пяти годам колонии общего режима экс-депутата Госдумы и бывшего члена высшего совета ЛДПР Сергея Абельцева по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Абельцеву назначено наказание в виде 5 лет колонии общего режима со штрафом в размере 700 тысяч рублей", — сказал собеседник агентства.
Он признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и покушении на мошенничество.
По версии следствия, Абельцев сообщал ложные факты о своих знакомствах и связях с депутатами Госдумы и что якобы имел возможность за денежное вознаграждение решить вопрос о трудоустройстве в качестве помощника депутата.
Арестовали Абельцева в июле 2024 года. Впоследствии на одном из заседаний политик заявил, что вину признает, ущерб погасил, а потерпевший претензий не имеет.
