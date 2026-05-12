Экс-депутату Госдумы Абельцеву вынесли приговор за мошенничество

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экс-депутата Госдумы Сергея Абельцева приговорили к пяти годам колонии общего режима.
- Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере.
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Тверской районный суд Москвы приговорил к пяти годам колонии общего режима экс-депутата Госдумы и бывшего члена высшего совета ЛДПР Сергея Абельцева по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Абельцеву назначено наказание в виде 5 лет колонии общего режима со штрафом в размере 700 тысяч рублей", — сказал собеседник агентства.
Он признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и покушении на мошенничество.
Арестовали Абельцева в июле 2024 года. Впоследствии на одном из заседаний политик заявил, что вину признает, ущерб погасил, а потерпевший претензий не имеет.
