Экс-депутату Госдумы Абельцеву вынесли приговор за мошенничество

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Тверской районный суд Москвы приговорил к пяти годам колонии общего режима экс-депутата Госдумы и бывшего члена высшего совета ЛДПР Сергея Абельцева по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Абельцеву назначено наказание в виде 5 лет колонии общего режима со штрафом в размере 700 тысяч рублей", — сказал собеседник агентства.

Он признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и покушении на мошенничество.

По версии следствия, Абельцев сообщал ложные факты о своих знакомствах и связях с депутатами Госдумы и что якобы имел возможность за денежное вознаграждение решить вопрос о трудоустройстве в качестве помощника депутата.