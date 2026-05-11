В Белгородской области четыре мирных жителя пострадали при атаках ВСУ

Так, в поселке Октябрьский Белгородского района при ударе беспилотника о крышу многоквартирного дома пострадал молодой человек. Позже еще один дрон атаковал бригаду скорой помощи, приехавшую к нему на вызов. Парня увезли в больницу, трое медиков будут лечиться амбулаторно. У всех — баротравмы.