В Белгородской области четыре мирных жителя пострадали при атаках ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При атаке ВСУ на поселок в Белгородском районе пострадали четыре человека.
- Один из них — 18-летний местный житель, трое — медики, приехавшие к нему на вызов.
- Все они получили баротравмы, парня увезли в больницу.
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. При атаке украинских БПЛА на Белгородскую область пострадали несколько человек, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«
"Ранены четыре мирных жителя", — написал он в Telegram-канале.
Так, в поселке Октябрьский Белгородского района при ударе беспилотника о крышу многоквартирного дома пострадал молодой человек. Позже еще один дрон атаковал бригаду скорой помощи, приехавшую к нему на вызов. Парня увезли в больницу, трое медиков будут лечиться амбулаторно. У всех — баротравмы.
В четырех муниципалитетах повреждения получили автомобили, дома, храм, а также инфраструктурные и коммерческие объекты.
Российские военные с 8 мая соблюдают перемирие, которое Москва согласилась продлить до понедельника после предложения президента США Дональда Трампа. При этом они зеркально реагируют на нарушения режима прекращения огня, которых Минобороны зафиксировало уже почти 24 тысячи.
