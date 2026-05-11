Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области умер мужчина, пострадавший при атаке дрона - РИА Новости, 11.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:24 11.05.2026
В Белгородской области умер мужчина, пострадавший при атаке дрона

В Белгородской области в реанимации умер мужчина, пострадавший при атаке дрона

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Белгородской области мужчина, тяжело раненный при атаке дрона ВСУ по служебному автомобилю в селе Вознесеновка, скончался в реанимации.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Мужчина, получивший в четверг тяжелые ранения в результате удара дрона ВСУ по служебному автомобилю в Белгородской области, скончался в реанимации, еще три человека пострадали из-за атак по региону, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Гладков 7 мая сообщал, что женщина погибла, двое мужчин ранены в селе Вознесеновка Белгородской области из-за удара дрона ВСУ по служебному микроавтобусу предприятия.
На месте атаки украинского беспилотника на микроавтобус в селе Вознесеновка Белгородской области. 7 мая 2026 - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
В Белгородской области при ударе дрона по микроавтобусу погибла женщина
7 мая, 09:13
"Один человек погиб, трое ранены. Мужчина, который получил тяжелые ранения 7 мая в селе Вознесеновка при атаке дрона на служебный автомобиль, скончался… В отделении реанимации областной клинической больницы медики делали всё, чтобы спасти его, но полученные ранения оказались несовместимы с жизнью", - написал губернатор в канале на платформе "Макс".
Гладков уточнил, что в Шебекино в результате ударов двух FPV-дронов по территории предприятия ранен мужчина, вблизи села Зозули дрон атаковал служебный микроавтобус - пострадали двое.
Всем раненым, как добавил губернатор, оказана необходимая медицинская помощь.
На месте атак повреждены транспортные средства.
Красный крест на новом автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
В Белгородской области при атаке БПЛА пострадали мужчина и девочка
5 января, 17:20
 
ПроисшествияБелгородская областьШебекиноВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала