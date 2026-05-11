В Белгородской области умер мужчина, пострадавший при атаке дрона

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Мужчина, получивший в четверг тяжелые ранения в результате удара дрона ВСУ по служебному автомобилю в Белгородской области, скончался в реанимации, еще три человека пострадали из-за атак по региону, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Один человек погиб, трое ранены. Мужчина, который получил тяжелые ранения 7 мая в селе Вознесеновка при атаке дрона на служебный автомобиль, скончался… В отделении реанимации областной клинической больницы медики делали всё, чтобы спасти его, но полученные ранения оказались несовместимы с жизнью", - написал губернатор в канале на платформе "Макс".