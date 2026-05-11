В Белгородской области при ударе дрона ВСУ пострадал мирный житель

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В селе Вознесеновка Белгородской области дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль.
- Водитель автомобиля получил минно-взрывную травму, баротравму и слепые осколочные ранения руки.
БЕЛГОРОД, 11 мая - РИА Новости. Мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения в результате удара дрона ВСУ по легковому автомобилю в селе Вознесеновка Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В селе Вознесеновка Шебекинского округа беспилотник атаковал легковой автомобиль. Ранен мирный житель. В Шебекинской ЦРБ у мужчины диагностировали минно-взрывную травму, баротравму и слепые осколочные ранения руки. Для дальнейшего обследования и лечения бригада "скорой" транспортирует пострадавшего в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что транспортное средство повреждено.