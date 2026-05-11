Боевики ВСУ продавали краденые в ДНР вещи в комиссионных магазинах Европы

ДОНЕЦК, 11 мая — РИА Новости. Боевики ВСУ массово вывозили краденные вещи мирных жителей из города Родинское в ДНР, которые впоследствии оказались в продаже в Европе, рассказал РИА Новости беженец Андрей Бондарь.

По словам беженца, его супруга отправилась за получением посылки в местное отделение почты и там образовалась длинная очередь из солдат ВСУ

"Вся площадь была забита украинскими военными машинами. Они привозили ковры, сумки, технику и отправляли все через почту… Потом в интернет заглянешь, а там все б/у из Украины , отсюда", — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что среди отправляемого имущества были бытовая техника, ноутбуки и другие вещи.

"Пикапы были полностью загружены. Никто ничего не скрывал", — добавил Бондарь.