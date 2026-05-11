Рейтинг@Mail.ru
Боевики ВСУ продавали краденые в ДНР вещи в комиссионных магазинах Европы - РИА Новости, 11.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:21 11.05.2026
Боевики ВСУ продавали краденые в ДНР вещи в комиссионных магазинах Европы

РИА Новости: военные ВСУ продавали краденые вещи в комиссионных магазинах Европы

© REUTERS / Viacheslav MadiievskyiУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
© REUTERS / Viacheslav Madiievskyi
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Боевики ВСУ массово вывозили краденые вещи мирных жителей из города Родинское в ДНР.
  • Вывезенные вещи, такие как бытовая техника, ноутбуки, ковры и сумки, впоследствии оказались в продаже в Европе.
  • О вывозе вещей рассказал беженец Андрей Бондарь.
ДОНЕЦК, 11 мая — РИА Новости. Боевики ВСУ массово вывозили краденные вещи мирных жителей из города Родинское в ДНР, которые впоследствии оказались в продаже в Европе, рассказал РИА Новости беженец Андрей Бондарь.
По словам беженца, его супруга отправилась за получением посылки в местное отделение почты и там образовалась длинная очередь из солдат ВСУ.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
Боец рассказал, как карты с позициями ВСУ помогли освободить Красноармейск
Вчера, 05:05
"Вся площадь была забита украинскими военными машинами. Они привозили ковры, сумки, технику и отправляли все через почту… Потом в интернет заглянешь, а там все б/у из Украины, отсюда", — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что среди отправляемого имущества были бытовая техника, ноутбуки и другие вещи.
"Пикапы были полностью загружены. Никто ничего не скрывал", — добавил Бондарь.
Командующий группировкой войск "Центр" Валерий Солодчук 27 декабря 2025 года сообщил, что силами 9-й мотострелковой бригады освобожден город Родинское.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
ВСУ занимают позиции около частных домов в Орехове Запорожской области
10 мая, 07:30
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаЕвропаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала