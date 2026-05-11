Боевики ВСУ предприняли попытку форсирования реки в Сумской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Боевики ВСУ предприняли попытку форсирования реки Псёл на бронетехнике в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, в районе населённого пункта Запселье группа штурмовиков 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ при поддержке FPV-дронов попыталась форсировать реку Псёл.
"Группа украинских штурмовиков из состава 21-й омбр пыталась форсировать реку Псёл в средствах бронезащиты", — рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что форсирование было безуспешным.
"Несколько военнослужащих ВСУ утонули, остальные сбежали в обратном направлении", — сообщили в силовых структурах.