Боевики ВСУ предприняли попытку форсирования реки в Сумской области

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Боевики ВСУ предприняли попытку форсирования реки Псёл на бронетехнике в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, в районе населённого пункта Запселье группа штурмовиков 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ при поддержке FPV-дронов попыталась форсировать реку Псёл.

"Группа украинских штурмовиков из состава 21-й омбр пыталась форсировать реку Псёл в средствах бронезащиты", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что форсирование было безуспешным.