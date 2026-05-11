Боевиков ВСУ убили в Харьковской области при попытке дезертирства

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Двое военнослужащих ВСУ были убиты заградительными отрядами в Харьковской области при попытке сбежать с позиций, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По данным собеседника агентства, солдаты 159-й отдельной механизированной бригады предприняли попытку дезертирства в районе населенного пункта Шестеровки.
"Двое украинских солдат были убиты собственными заградительными отрядами, троим удалось укрыться в лесном массиве, остальные вернулись на опорный пункт", — рассказал собеседник агентства.