ВСУ во время перемирия перебросили в Харьковскую область наемников

Они укомплектованы в том числе иностранными наемниками.

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Командование ВСУ во время действия перемирия перебросило наемников на Харьковское направление, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

"Враг перебросил <...> несколько элитных подразделений, в том числе из состава 77-й отдельной аэромобильной бригады и полка "Р.У.Г." корпуса "Хартия", укомплектованного в том числе иностранными наемниками", — рассказал собеседник агентства.

Российские военные продолжают соблюдать режим прекращения огня, который Москва согласилась продлить до понедельника после предложения президента США Дональда Трампа. При этом армия зеркально отвечает на нарушения перемирия со стороны ВСУ: только за 8 и 9 мая их количество составило более 16 тысяч.