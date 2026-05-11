Рейтинг@Mail.ru
ВСУ во время перемирия перебросили в Харьковскую область наемников - РИА Новости, 11.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:34 11.05.2026 (обновлено: 08:48 11.05.2026)
ВСУ во время перемирия перебросили в Харьковскую область наемников

РИА Новости: ВСУ перебросили элитные подразделения в Харьковскую область

© AP Photo / Yevhen TitovУкраинские военнослужащие запускают БПЛА
Украинские военнослужащие запускают БПЛА - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
© AP Photo / Yevhen Titov
Украинские военнослужащие запускают БПЛА. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинское командование во время действия перемирия перебросило несколько элитных подразделений ВСУ на Харьковское направление.
  • Они укомплектованы в том числе иностранными наемниками.
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Командование ВСУ во время действия перемирия перебросило наемников на Харьковское направление, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Враг перебросил <...> несколько элитных подразделений, в том числе из состава 77-й отдельной аэромобильной бригады и полка "Р.У.Г." корпуса "Хартия", укомплектованного в том числе иностранными наемниками", — рассказал собеседник агентства.
Российские военные продолжают соблюдать режим прекращения огня, который Москва согласилась продлить до понедельника после предложения президента США Дональда Трампа. При этом армия зеркально отвечает на нарушения перемирия со стороны ВСУ: только за 8 и 9 мая их количество составило более 16 тысяч.
По данным Минобороны, за минувшие сутки бойцы "Севера" ответными ударами уничтожили до 80 украинских боевиков, ББМ, пять автомобилей, РСЗО, два ЗРК и три станции РЭБ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьСШАДональд ТрампВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала