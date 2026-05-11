Анохин: общественные пространства для молодежи обновляют на Смоленщине

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Молодежный центр "Витамин" планируется открыть в этом году после ремонта в Вязьме, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем канале в МАКС.

По проекту современное многофункциональное пространство для молодежи будет включать коворкинг, медиастудию, трансформируемый конференц-зал, зону для молодых семей с детьми, пространство психологической разгрузки и многое другое. Ремонтные работы в центре стартовали в апреле и идут по графику.

Проект реализуется при поддержке правительства Смоленской области, а также благодаря участию Вяземского муниципального округа в программе "Регион для молодых" федерального проекта "Молодежь России", входящего в нацпроект "Молодежь и дети".

"Смоленск в этом году носит почетное звание Молодежной столицы России – 2026. Наша молодежь активно реализует свои возможности в регионе, и важную роль в этом играют современные молодежные пространства", - подчеркнул Анохин.