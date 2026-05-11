Вирусолог рассказал, почему хантавирус не сопоставим по угрозе с ковидом - РИА Новости, 11.05.2026
02:28 11.05.2026
Вирусолог рассказал, почему хантавирус не сопоставим по угрозе с ковидом

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Передача хантавируса от человека к человеку не характерна, поэтому вирус не несет угроз, сопоставимых с коронавирусом COVID-19.
  • Вспышка хантавируса произошла в начале мая на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде.
ПЕРМЬ, 11 мая - РИА Новости. Передача от человека к человеку не характерна для хантавируса, поэтому вирус не несет угроз, сопоставимых с коронавирусом COVID-19, сообщил РИА Новости кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Пермского политеха Валерий Литвинов.
"При ковиде наблюдается высокая скорость передачи вируса при минимальном контакте, особенно у некоторых штаммов. Для хантавируса это не характерно. Это природно-очаговая инфекция, она привязана к своим животным. Переносчики - мыши и крысы - болеют бессимптомно", - рассказал собеседник агентства.
Литвинов уточнил, что при некоторых видах хантавируса грызуны погибают, но человек, как правило, переносит заболевание не тяжело.
Вспышка хантавируса произошла в начале мая на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. ВОЗ подтвердила семь случаев заражения, три человека скончались. В воскресенье судно MV Hondius прибыло к берегам острова Тенерифе Канарского архипелага.
В апреле Роспотребнадзор сообщил, что с начала пандемии COVID-19 в 2019 году в мире зарегистрировано более 787 миллионов случаев заболевания. По данным надзорного ведомства, во многих регионах мира фиксируется снижение заболеваемости COVID-19.
