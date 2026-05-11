23:26 11.05.2026
Мендель назвала мирное соглашение единственным способом поддержать Украину

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Юлия Мендель, бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского, заявила, что единственный способ поддержать Украину — это настаивать на достижении мирного соглашения.
  • По мнению Мендель, мирное соглашение — это единственный вариант, при котором Украина может продолжать свое существование.
  • Мендель выразила уверенность в том, что рассуждения о продолжении боевых действий еще несколько лет не соответствуют реальности.
ВАШИНГТОН, 11 мая – РИА Новости. Единственный способ поддержать Украину – это настаивать на достижении мирного соглашения, заявила бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.
"Люди должны понять, что если вы хотите поддержать Украину, то единственный способ сделать это – настаивать на мирном соглашении", - сказала Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

По ее мнению, это единственный вариант, при котором Украина может продолжать свое существование. "Для Украины это единственный способ выжить, поскольку я считаю, что мы находимся на грани вымирания", - добавила она.
Мендель выразила уверенность в том, что рассуждения о продолжении боевых действий еще несколько лет совершенно не вяжутся с реальностью, в том числе с демографической ситуацией.
