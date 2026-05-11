Краткий пересказ от РИА ИИ
- Юлия Мендель, бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского, заявила, что единственный способ поддержать Украину — это настаивать на достижении мирного соглашения.
- По мнению Мендель, мирное соглашение — это единственный вариант, при котором Украина может продолжать свое существование.
- Мендель выразила уверенность в том, что рассуждения о продолжении боевых действий еще несколько лет не соответствуют реальности.
ВАШИНГТОН, 11 мая – РИА Новости. Единственный способ поддержать Украину – это настаивать на достижении мирного соглашения, заявила бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.
«
"Люди должны понять, что если вы хотите поддержать Украину, то единственный способ сделать это – настаивать на мирном соглашении", - сказала Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
По ее мнению, это единственный вариант, при котором Украина может продолжать свое существование. "Для Украины это единственный способ выжить, поскольку я считаю, что мы находимся на грани вымирания", - добавила она.
Мендель выразила уверенность в том, что рассуждения о продолжении боевых действий еще несколько лет совершенно не вяжутся с реальностью, в том числе с демографической ситуацией.