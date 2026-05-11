Постпредство России рассказало о роли МККК в возвращении детей из зоны СВО

БРЮССЕЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Россия высоко ценит посреднические усилия Международного Комитета Красного Креста, Ватикана, Катара, первой леди США по воссоединению детей с семьями на Украине, говорится в комментарии постпредства РФ при ЕС.
"Российская сторона неизменно открыта к конструктивному диалогу. Мы высоко ценим посреднические усилия Международного комитета Красного Креста, Ватикана и Катара, который оказывает также значительное логистическое содействие. С осени 2025 года к этой важной работе присоединилась первая леди США М.Трамп. Считаем недопустимыми любые спекуляции на данную тему, которые могли бы помешать соответствующей гуманитарной работе России и международных партнеров", - указали в российском представительстве.
ЕС в понедельник ввел санкции в отношении 16 физлиц и 7 организаций (в основном против педагогов и детских оздоровительных лагерей и центров) за якобы "депортацию" украинских детей.