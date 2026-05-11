22:53 11.05.2026
Синод ПЦУ "лишил сана" главу УПЦ Киевского патриархата Кобзаря

© Фото : УПЦ Киевского патриархатаНикодим Кобзарь
Никодим Кобзарь. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Синод ПЦУ "лишил сана" главу УПЦ Киевского патриархата Никодима Кобзаря.
  • Епископов УПЦ КП Михаила Ковалюка и Никона Граблюка также назвали "виновными в канонических нарушениях" и самоуправстве, заявив, что они больше не имеют священнического статуса.
  • Руководство ПЦУ пригрозило аналогичными наказаниями всем клирикам, которые окажут поддержку Киевскому патриархату.
МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Синод раскольнической Православной церкви Украины "лишил сана" главу Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Никодима Кобзаря.
"Одинадцатого мая Синод раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) под председательством Епифания (Думенко -ред.) принял решение о лишении сана главы Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), соратника умершего патриарха Филарета Никодима Кобзаря", - сообщается на сайте Союза православных журналистов (СПЖ).
В СПЖ сообщили, что в ПЦУ также назвали "виновными в канонических нарушениях" и самоуправстве епископов УПЦ КП Михаила Ковалюка и Никона Граблюка, заявив, что они больше не имеют священнического статуса.
"Руководство ПЦУ пригрозило аналогичными наказаниями всем клирикам, которые окажут поддержку Киевскому патриархату", - подчеркнули в СПЖ.
В 1990 году бывший тогда главой новообразованной канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Филарет (Денисенко) при поддержке властей Украины выступил за независимость от Русской православной церкви (РПЦ). В мае 1992 года собор иерархов УПЦ в Харькове лишил его сана, однако позже Денисенко создал на Украине раскольническую "Украинскую православную церковь Киевского патриархата" (УПЦ КП), за что впоследствии был отлучен от Церкви и предан анафеме.
Глава раскольнической УПЦ КП Филарет - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
Умер глава раскольнической УПЦ КП Филарет
20 марта, 14:01
 
УкраинаХарьковПравославная церковь Украины (ПЦУ)Русская православная церковьУкраинская православная церковь
 
 
