22:42 11.05.2026
Украинским военным каждую зиму ампутируют конечности, заявила Мендель

  • Мендель заявила, что украинским военным каждую зиму ампутируют конечности из-за обморожений.
  • По ее словам, причиной обморожений является плохая форма, которую выдает командование, несмотря на помощь со стороны Запада.
ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Украинским военным каждую зиму ампутируют конечности из-за обморожений, поскольку командование выдает им плохую форму, несмотря на помощь со стороны Запада, рассказала бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.
"Их отправляют в плохой униформе и им ампутируют пальцы и конечности из-за обморожения каждый год", - рассказала Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
По ее словам, люди на Украине собирают деньги на покупку формы и других предметов украинским военным, несмотря на всю помощь, которую Киев получает со стороны Запада.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевЮлия МендельВладимир ЗеленскийТакер Карлсон
 
 
