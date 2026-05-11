Украинским военным каждую зиму ампутируют конечности, заявила Мендель

ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Украинским военным каждую зиму ампутируют конечности из-за обморожений, поскольку командование выдает им плохую форму, несмотря на помощь со стороны Запада, рассказала бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.
"Их отправляют в плохой униформе и им ампутируют пальцы и конечности из-за обморожения каждый год", - рассказала Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.