Ермак отказался комментировать предъявленные обвинения

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак отказался комментировать предъявленные ему обвинения до завершения следственных действий.
В понедельник специализированная антикоррупционная прокуратура Украины сообщила, что предъявила обвинения экс-главе офиса Зеленского в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом.
"Я не буду сейчас ничего комментировать. Когда закончатся следственные действия, я предоставлю комментарий", - приводит его слова украинский телеканал "Общественное".