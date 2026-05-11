В Киеве перекрыли Банковую, где находится офис Зеленского

22:36 11.05.2026
В Киеве перекрыли улицу Банковую, где находится офис Зеленского

Машина патрульной полиции Украины. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Улицу Банковую в Киеве, где находится офис Зеленского, перекрыли.
  • На перекрытых улицах находится большое количество людей в форме.
  • САП Украины предъявила обвинения экс-главе офиса Зеленского Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом.
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Улица Банковая в Киеве, где находится офис Владимира Зеленского, а также прилегающие улицы перекрыты, тут находится большое количество людей в форме, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
Ранее в понедельник специализированная антикоррупционная прокуратура Украины сообщила, что предъявила обвинения экс-главе офиса Зеленского в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. По информации украинских СМИ, речь идет об Андрее Ермаке, который ранее возглавлял офис Зеленского.
"А тем временем Банковая (улица, где расположен офис Зеленского – ред.) и смежные улицы полностью перекрыты. Здесь десятки автобусов и куча людей в форме", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
С чем это связано, он не уточняет.

* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России
