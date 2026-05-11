Рейтинг@Mail.ru
Администрация Трампа сократила поддержку Украины на 99 процентов, пишет NYT - РИА Новости, 11.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:19 11.05.2026
Администрация Трампа сократила поддержку Украины на 99 процентов, пишет NYT

NYT: администрация Трампа сократила финансовую и военную помощь Украине на 99%

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Администрация президента США Дональда Трампа сократила финансовую и военную помощь Украине на 99%.
  • Владимир Зеленский начал предпринимать ответные шаги по дистанцированию от Вашингтона.
ВАШИНГТОН, 11 мая – РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа сократила финансовую и военную помощь Украине на 99% на фоне продолжающегося конфликта, сообщает газета New York Times.
«
"Администрация Трампа заискивала перед Россией, сократив при этом помощь Украине на 99 процентов", - пишет издание.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
"Вопрос Донбасса": на Украине узнали, что Трамп может сделать с Зеленским
10 мая, 16:14
При этом издание отмечает, что Владимир Зеленский начал предпринимать ответные шаги по дистанцированию от Вашингтона, что в статье характеризуется как "репетиция расставания". Подобное охлаждение отношений было спровоцировано началом эскалации конфликта США и Ирана.
Ранее Трамп неоднократно выражал раздражение по поводу нежелания Зеленского заключить соглашение для завершения конфликта.
Газета New York Times со ссылкой на источник ранее сообщила, что американские переговорщики планируют нанести новый визит в РФ в рамках украинского урегулирования. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что конкретики по возможному новому визиту спецпосланника США Стива Уиткоффа и зятя американского президента Джареда Кушнера в Москву пока нет.
С начала года делегации России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17-18 февраля.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
Зеленский рассказал, что делегация Украины обсуждала с США
Вчера, 15:57
 
В миреСШАРоссияУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала