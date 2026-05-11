Администрация Трампа сократила поддержку Украины на 99 процентов, пишет NYT

ВАШИНГТОН, 11 мая – РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа сократила финансовую и военную помощь Украине на 99% на фоне продолжающегося конфликта, сообщает газета New York Times.
При этом издание отмечает, что Владимир Зеленский начал предпринимать ответные шаги по дистанцированию от Вашингтона, что в статье характеризуется как "репетиция расставания". Подобное охлаждение отношений было спровоцировано началом эскалации конфликта США и Ирана.
Ранее Трамп неоднократно выражал раздражение по поводу нежелания Зеленского заключить соглашение для завершения конфликта.
Газета New York Times со ссылкой на источник ранее сообщила, что американские переговорщики планируют нанести новый визит в РФ в рамках украинского урегулирования. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что конкретики по возможному новому визиту спецпосланника США Стива Уиткоффа и зятя американского президента Джареда Кушнера в Москву пока нет.