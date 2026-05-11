Свобода слова на Украине находится в плохом состоянии, заявила Мендель

ВАШИНГТОН, 11 мая – РИА Новости. Свобода слова на Украине находится в плохом состоянии, подтвердила бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.
"Свобода слова на Украине находится в плохом состоянии", - сказала она в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Украинцы, отметила Мендель, страдают из-за Зеленского, не поддерживают то, что он делает.
Мендель также привела в пример "тренды" из украинских соцсетей: один - сжигание книг с речами Зеленского, другой - шутки про повторное голосование за него как признак "инвалидности".