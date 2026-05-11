На Украине предъявили обвинения экс-главе офиса Зеленского
21:26 11.05.2026 (обновлено: 22:47 11.05.2026)
На Украине предъявили обвинения экс-главе офиса Зеленского

© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Андрей Ермак. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-главе офиса Зеленского предъявили обвинения в коррупции.
  • Его считают причастным к легализации 460 миллионов гривен на элитном строительстве под Киевом.
  • В прошлом году глава киевского режима уволил с этой должности Ермака, сегодня у него провели обыск.
  • Сейчас этот пост занимает Буданов*.
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. САП Украины заявила, что предъявила обвинения бывшему главе офиса Владимира Зеленского.
"Разоблачили организованную группу, причастную к легализации 460 миллионов гривен на элитном строительстве под Киевом. О подозрении сообщили одному из ее участников — бывшему руководителю офиса", — говорится публикации в Telegram-канале.
До ноября прошлого года эту должность занимал Андрей Ермак. Ранее сегодня украинский телеканал ТСН сообщил, что НАБУ и САП проводят в его отношении следственные действия. Сам он отказался давать комментарии до их окончания.

Коррупционный скандал в энергетике

В конце прошлого месяца "Украинская правда" опубликовала часть аудиозаписей, на которых, как предполагается, "кошелек Зеленского" Тимур Миндич обсуждал многомиллионные контракты с экс-министром обороны Рустемом Умеровым, позже ставшим секретарем СНБО.
Ранее, в начале ноября, у бизнесмена прошли обыски, а до этого, как сообщалось, его поспешно вывезли с Украины. Их также провели у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко и в компании "Энергоатом".
Позднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, и некоторые отрывки записей.
Семи участникам преступного сообщества предъявили обвинение. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск.
После этого Верховная рада уволила Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук — с должности министра энергетики. Зеленский же объявил об отставке Ермака. По его утверждению, он не знал, что происходит за его спиной. В начале 2026-го глава киевского режима назначил руководителем своего офиса Кирилла Буданова*.
* Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
УкраинаВ миреВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакСпециализированная антикоррупционная прокуратура (САП)Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Тимур МиндичДело МиндичаКоррупция
 
 
