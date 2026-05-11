На Украине задержали бывшего боевика, бросившего гранату в Ахтырке

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Бывший военнослужащий ВСУ, бросивший 10 мая гранату в Ахтырке Сумской области и ранивший пятеро человек, задержан, ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение, сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на комментарий пресс-службы местной полиции.

Телеканал сообщил, что полиция получила сообщение о мужчине с гранатой на одной из улиц Ахтырки 10 мая в 17:30 мск. На место происшествия прибыли полицейские, которые вывели мужчину из магазина и пытались уговорить его отдать им гранату. По словам очевидцев, во время переговоров мужчина бросил гранату на землю. В результате взрыва пятеро человек, включая полицейского, получили ранения. Как сообщает телеканал, один из раненых остается в реанимации, его состояние стабильное.