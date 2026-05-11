На Украине задержали бывшего боевика, бросившего гранату в Ахтырке - РИА Новости, 11.05.2026
21:20 11.05.2026 (обновлено: 21:21 11.05.2026)
На Украине задержали бывшего боевика, бросившего гранату в Ахтырке

Автомобиль полиции на Украине. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ахтырке Сумской области бывший боевик ВСУ бросил гранату на улице, ранив пять человек.
  • Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
  • Один из раненых остается в реанимации, его состояние стабильное.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Бывший военнослужащий ВСУ, бросивший 10 мая гранату в Ахтырке Сумской области и ранивший пятеро человек, задержан, ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение, сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на комментарий пресс-службы местной полиции.
"Бывшему военнослужащему, бросившему гранату в Ахтырке 10 мая, сообщили о подозрении... по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. В результате взрыва были ранены пять человек. Максимальное наказание по этим статьям – от девяти до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.
Телеканал сообщил, что полиция получила сообщение о мужчине с гранатой на одной из улиц Ахтырки 10 мая в 17:30 мск. На место происшествия прибыли полицейские, которые вывели мужчину из магазина и пытались уговорить его отдать им гранату. По словам очевидцев, во время переговоров мужчина бросил гранату на землю. В результате взрыва пятеро человек, включая полицейского, получили ранения. Как сообщает телеканал, один из раненых остается в реанимации, его состояние стабильное.
В сообщении говорится, что следователи предъявили мужчине обвинения по уголовным статьям о покушении на сотрудника правоохранительного органа, покушении на убийство, хулиганстве и незаконном обращении с боеприпасами.
ПроисшествияАхтыркаСумская областьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
