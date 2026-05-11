Руководитель отделения "Укрпочты" проиграла в казино чужие пенсии

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. И.о. начальницы отделения "Укрпочты" в Закарпатской области Украины проиграла в онлайн-казино 3,8 тысячи долларов из пенсионных и социальных выплат граждан, суд назначил ей наказание в виде двух лет испытательного срока, сообщил украинский телеканал "Общественное".
"В Закарпатье осудили и.о. начальницы отделения "Укрпочты" в селе Грушево Тячевского района. Женщина, злоупотребляя служебным положением, использовала для игр в онлайн-казино средства, предназначенные для выплаты пенсий и социальной помощи. Во время пересчета средств в отделении обнаружили недостачу в 170 тысяч гривен (3,8 тысячи долларов – ред.). Об этом говорится в приговоре Тячевского районного суда Закарпатской области", - говорится в сообщении на сайте телеканала.
В сообщении говорится, что инцидент произошел в сентябре 2022 года. Женщина проиграла более 3,8 тысячи долларов в азартных играх и решила взять деньги из почтового отделения. Как сообщает телеканал, в суде женщина признала вину и рассказала, что частично переводила средства на собственные счета и использовала их в онлайн-казино. Она заявила об игровой зависимости и о том, что пыталась вернуть деньги, однако не успела этого сделать до вмешательства правоохранителей. По данным телеканала, причиненный ею ущерб затем был возмещен.
Суд признал женщину виновной по уголовной статье о злоупотреблении служебным положением и назначил ей наказание в виде двух лет испытательного срока. Также её лишили права занимать должности, связанные с материальной ответственностью или управленческими функциями, сроком на два года, и назначили штраф в размере 155 долларов.