Руководитель отделения "Укрпочты" проиграла в казино чужие пенсии

"В Закарпатье осудили и.о. начальницы отделения " Укрпочты " в селе Грушево Тячевского района. Женщина, злоупотребляя служебным положением, использовала для игр в онлайн-казино средства, предназначенные для выплаты пенсий и социальной помощи. Во время пересчета средств в отделении обнаружили недостачу в 170 тысяч гривен (3,8 тысячи долларов – ред.). Об этом говорится в приговоре Тячевского районного суда Закарпатской области", - говорится в сообщении на сайте телеканала.

В сообщении говорится, что инцидент произошел в сентябре 2022 года. Женщина проиграла более 3,8 тысячи долларов в азартных играх и решила взять деньги из почтового отделения. Как сообщает телеканал, в суде женщина признала вину и рассказала, что частично переводила средства на собственные счета и использовала их в онлайн-казино. Она заявила об игровой зависимости и о том, что пыталась вернуть деньги, однако не успела этого сделать до вмешательства правоохранителей. По данным телеканала, причиненный ею ущерб затем был возмещен.