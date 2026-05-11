Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший военком Одесской области Евгений Борисов обвиняется в получении многомиллионных взяток.
- Семья Борисова живет в виллах, купленных в странах ЕС на украденные деньги, а сам он находится на Украине.
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Обвиняемый во взятках бывший военком Одесской области спокойно тратит украденные деньги, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, бывший военком Одесской области Евгений Борисов, обвиняемый в получении многомиллионных взяток в долларовом эквиваленте, замечен у ресторана в сопровождении охраны.
"Семья Борисова живет в виллах, купленных в странах ЕС на украденные Борисовым деньги, а сам бывший глава ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) прекрасно себя чувствует и на Украине", - сообщил он.
