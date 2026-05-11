20:24 11.05.2026 (обновлено: 21:01 11.05.2026)
К экс-главе офиса Зеленского Ермаку пришли силовики, сообщили СМИ

НАБУ проводит процессуальные действия в отношении Андрея Ермака

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • НАБУ и САП проводят процессуальные действия в отношении Андрея Ермака.
  • Депутат Верховной рады Железняк отметил, что подтверждения предъявления обвинения Ермаку нет, возможно, это просто обыск.
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят следственные действия в отношении экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, сообщил украинский телеканал ТСН.
"НАБУ и САП сейчас проводят процессуальные действия в отношении Андрея Ермака", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк отметил, что подтверждения того, что Ермаку предъявляют обвинение, нет.
"Возможно, это просто обыск. Пока ряд источников говорят именно об этом", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
Зеленский 28 ноября 2025 года сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке, в тот же день он подписал указ о его увольнении. Отставке Ермака предшествовали обыски в его квартире на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике, главным фигурантом которого оказался бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич.
