Рейтинг@Mail.ru
В Европе отказываются от поставок ракет для Patriot на Украину, пишет WP - РИА Новости, 11.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:23 11.05.2026 (обновлено: 19:14 11.05.2026)
В Европе отказываются от поставок ракет для Patriot на Украину, пишет WP

WP: несколько стран Европы отказались предоставить Киеву ракеты для ЗРК Patriot

© AP Photo / David KeatonЗРК "Патриот"
ЗРК Патриот - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
© AP Photo / David Keaton
ЗРК "Патриот". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Некоторые европейские страны отказались поставить Украине ракеты для Patriot.
  • Они опасаются, что их не хватит для собственной обороны.
  • У ВСУ такие снаряды почти закончились.
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Сразу несколько стран Европы отказались поставить Украине боеприпасы для комплексов ПВО Patriot из-за собственных нужд, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.
"Ранее в этом году администрация Трампа подталкивала некоторые европейские страны отправить Украине свои запасы ракет для Patriot, хотя часть из них отказались из-за опасений, что это затруднит их собственную оборону", — говорится в сообщении.
По данным газеты, у ВСУ почти полностью закончились ракеты PAC-3 для этих систем. При этом оборудование, которое украинцы получают в рамках инициативы PURL, не соответствует завышенным ожиданиям Киева.
Россия считает, что поставки вооружений на Украину мешают урегулированию и напрямую вовлекают в конфликт страны НАТО. Как отмечал глава МИД Сергей Лавров, любой транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
Еврокомиссар признал падение эффективности Patriot на Украине
24 марта, 20:30
 
В миреУкраинаСШАНАТОВооруженные силы УкраиныЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала