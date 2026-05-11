В Европе отказываются от поставок ракет для Patriot на Украину, пишет WP

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Сразу несколько стран Европы отказались поставить Украине боеприпасы для комплексов ПВО Patriot из-за собственных нужд, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.
"Ранее в этом году администрация Трампа подталкивала некоторые европейские страны отправить Украине свои запасы ракет для Patriot, хотя часть из них отказались из-за опасений, что это затруднит их собственную оборону", — говорится в сообщении.
По данным газеты, у ВСУ почти полностью закончились ракеты PAC-3 для этих систем. При этом оборудование, которое украинцы получают в рамках инициативы PURL, не соответствует завышенным ожиданиям Киева.
Россия считает, что поставки вооружений на Украину мешают урегулированию и напрямую вовлекают в конфликт страны НАТО. Как отмечал глава МИД Сергей Лавров, любой транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.