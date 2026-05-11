15:38 11.05.2026
На Украине вскрылась схема с фиктивным зачислением в аспирантуру

Главу вуза в городе Запорожье будут судить за схему с зачислением в аспирантуру

  • Руководство частного вуза в подконтрольном Киеву Запорожье будут судить за фиктивное зачисление более трех тысяч военнообязанных в аспирантуру для получения отсрочки от мобилизации.
  • Организаторы схемы заработали свыше 1,1 миллиона долларов.
  • Всем участникам схемы предъявлены обвинения по уголовным статьям, им грозит до 12 лет лишения свободы.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Руководство частного вуза в подконтрольном Киеву городе Запорожье будут судить за схему фиктивного зачисления более трех тысяч военнообязанных в аспирантуру для получения отсрочки от мобилизации, организаторы заработали на схеме свыше 1,1 миллиона долларов, сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.
Как сообщил генпрокурор, помимо ректора-владельца вуза, в схеме участвовал заместитель директора одного из институтов, начальник центра информационных систем, сотрудники отдела аспирантуры, а также четыре проректора, среди которых была дочь ректора. Участники схемы подделывали документы и вносили ложные данные в государственную электронную базу. Отмечается, что число аспирантов, принятых в вуз, было в 13 раз больше, чем это было позволено по квоте.
"В суд направлен обвинительный акт в отношении девяти участников преступной организации, организовавших масштабную схему фиктивного зачисления военнообязанных в аспирантуру для получения отсрочки от мобилизации. Организатором схемы был ректор и владелец частного университета в Запорожье. За два года... незаконно оформили почти 3,5 тысячи мужчин призывного возраста. В общей сложности схема принесла ее организаторам более 50 миллионов гривен (1,1 миллиона долларов – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Кравченко.
Как сообщает генпрокурор, стоимость "услуг" состояла из официальной оплаты обучения в размере 450 долларов за два семестра и отдельной неофициальной выплаты, которая достигала 5,9 тысячи долларов с человека. В сообщении говорится, что министерство образования и науки Украины аннулировало лицензию университета на подготовку аспирантов.
По данным генпрокурора, всем участникам схемы предъявлены обвинения по уголовным статьям об участии в преступной организации, взяточничестве, махинации с документами, вмешательстве в ИТ-системы и препятствовании законной деятельности ВСУ. Организатору схемы дополнительно инкриминируют создание преступной организации и легализацию незаконно полученных средств. По данным национальной полиции подконтрольной Киеву части Запорожской области, обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы.
