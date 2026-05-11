На Украине вскрылась схема с фиктивным зачислением в аспирантуру

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Руководство частного вуза в подконтрольном Киеву городе Запорожье будут судить за схему фиктивного зачисления более трех тысяч военнообязанных в аспирантуру для получения отсрочки от мобилизации, организаторы заработали на схеме свыше 1,1 миллиона долларов, сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Как сообщил генпрокурор, помимо ректора-владельца вуза, в схеме участвовал заместитель директора одного из институтов, начальник центра информационных систем, сотрудники отдела аспирантуры, а также четыре проректора, среди которых была дочь ректора. Участники схемы подделывали документы и вносили ложные данные в государственную электронную базу. Отмечается, что число аспирантов, принятых в вуз, было в 13 раз больше, чем это было позволено по квоте.

"В суд направлен обвинительный акт в отношении девяти участников преступной организации, организовавших масштабную схему фиктивного зачисления военнообязанных в аспирантуру для получения отсрочки от мобилизации. Организатором схемы был ректор и владелец частного университета в Запорожье . За два года... незаконно оформили почти 3,5 тысячи мужчин призывного возраста. В общей сложности схема принесла ее организаторам более 50 миллионов гривен (1,1 миллиона долларов – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Кравченко

Как сообщает генпрокурор, стоимость "услуг" состояла из официальной оплаты обучения в размере 450 долларов за два семестра и отдельной неофициальной выплаты, которая достигала 5,9 тысячи долларов с человека. В сообщении говорится, что министерство образования и науки Украины аннулировало лицензию университета на подготовку аспирантов.