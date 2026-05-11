В Минобороны Украины признались, что давно изучают НЛО
14:54 11.05.2026 (обновлено: 14:59 11.05.2026)
В Минобороны Украины признались, что давно изучают НЛО

Советник министра обороны Украины Флеш заявил, что в ВСУ изучают НЛО

Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. ВСУ занимаются исследованием НЛО на территории Украины, сообщил советник министра обороны Сергей Бескрестнов с позывным Флеш.
"С началом войны исследование НЛО в нашем пространстве стало больше военной задачей, чем гражданской. В ВСУ даже появился специальный объемный документ на эту тему, согласованный главкомом", — написал он в Telegram-канале.
По словам Бескрестнова, на Украине действует государственная структура, изучающая данную тему еще с советских времен.
"В 2023 году я опубликовал видео с фронта, на котором аэроразведка наблюдала за неидентифицированным летающим объектом. Через час мне написали представители государственной структуры", — поделился советник.
На прошлой неделе в США опубликовали десятки фото, видео, текстовых документов после обещания президента Дональда Трампа представить информацию американского Министерства войны о внеземной жизни и НЛО.
