В Минобороны Украины признались, что давно изучают НЛО

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. ВСУ занимаются исследованием НЛО на территории Украины, сообщил советник министра обороны Сергей Бескрестнов с позывным Флеш.
"С началом войны исследование НЛО в нашем пространстве стало больше военной задачей, чем гражданской. В ВСУ даже появился специальный объемный документ на эту тему, согласованный главкомом", — написал он в Telegram-канале.
По словам Бескрестнова, на Украине действует государственная структура, изучающая данную тему еще с советских времен.
"В 2023 году я опубликовал видео с фронта, на котором аэроразведка наблюдала за неидентифицированным летающим объектом. Через час мне написали представители государственной структуры", — поделился советник.
На прошлой неделе в США опубликовали десятки фото, видео, текстовых документов после обещания президента Дональда Трампа представить информацию американского Министерства войны о внеземной жизни и НЛО.