МККК помог вернуть больше сотни жителей Курской области с Украины

14:14 11.05.2026 (обновлено: 14:16 11.05.2026)
МККК помог вернуть 125 жителей Курской области с Украины

Флаг на здании Международного комитета Красного Креста (МККК). Архивное фото
  • Международный комитет Красного Креста помог вернуться 125 жителям Курской области с территории украинских Сум.
  • МККК выступал нейтральным посредником, помогая сторонам координировать действия.
  • Команды МККК сопровождали людей на протяжении всего пути — от Сум до Курской области.
МОСКВА, мая - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) помог вернуться 125 жителям Курской области с территории украинских Сум, заявила в интервью РИА Новости глава делегации МККК в Москве Рания Машлаб.
"МККК помог вернуть 125 человек из Курской области в Россию из города Сумы на территории Украины. Наша роль заключалась в том, чтобы выступать нейтральным посредником, помогая сторонам координировать действия и обеспечивая возможность проведения операции без сбоев", - сказала она.
Команды МККК на территории Украины, в Белоруссии и России сопровождали людей на протяжении всего пути - от Сум до Курской области, пояснила Машлаб.
"Это была сложная операция с участием множества различных ведомств, но в итоге всё прошло успешно. Мы передали этих людей местным властям и Российскому Красному Кресту", - сообщила она.
Курская областьСумыРоссийский Красный КрестМеждународный комитет Красного Креста (МККК)ПроисшествияРоссия
 
 
