МККК помог вернуть больше сотни жителей Курской области с Украины

МОСКВА, мая - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) помог вернуться 125 жителям Курской области с территории украинских Сум, заявила в интервью РИА Новости глава делегации МККК в Москве Рания Машлаб.
"МККК помог вернуть 125 человек из Курской области в Россию из города Сумы на территории Украины. Наша роль заключалась в том, чтобы выступать нейтральным посредником, помогая сторонам координировать действия и обеспечивая возможность проведения операции без сбоев", - сказала она.
Команды МККК на территории Украины, в Белоруссии и России сопровождали людей на протяжении всего пути - от Сум до Курской области, пояснила Машлаб.
"Это была сложная операция с участием множества различных ведомств, но в итоге всё прошло успешно. Мы передали этих людей местным властям и Российскому Красному Кресту", - сообщила она.