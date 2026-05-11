10:36 11.05.2026 (обновлено: 17:11 11.05.2026)
"Это катастрофа". Произошедшее на Украине поразило Запад

Диесен: убыль населения Украины стала следствием попыток втянуть страну в НАТО

© REUTERS / Anna Voitenko — Дым поднимается над Киевом
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен заявил, что сокращение численности населения Украины вызвано политикой Запада по втягиванию страны в НАТО.
  • Диесен прокомментировал заявление министра социальной политики Украины о сокращении населения страны до 22–25 миллионов человек.
  • По словам Диесена, политики, продвигавшие интеграцию Украины в НАТО, преподносят свою позицию как "проукраинскую" и очерняют противников этой политики, называя их "российскими пропагандистами".
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Сокращение численности населения Украины на подконтрольной Киеву территории вызвано политикой Запада по втягиванию страны в НАТО и последующей реакцией России на эти действия, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен.
"Эта катастрофа ужасна для будущего страны, но она была предсказуема. Ожидаемо, что попытка втянуть Украину в орбиту альянса встретила бы мощный ответ со стороны России", — прокомментировал он в соцсети X заявление министра социальной политики Украины Дениса Улютина о том, что население страны сократилось до 22-25 миллионов человек.
Однако, по словам Диесена, продвигавшие эту политику преподносят ее как якобы "проукраинскую" позицию и очерняют ее противников, называя их "российскими пропагандистами".
В августе 2024-го Владимир Зеленский признал рекордный отток населения с Украины и анонсировал создание нового министерства по работе с гражданами, выехавшими из страны. В апреле того же года украинские журналисты, проанализировав материал Министерства социальной политики о стратегии демографического развития, сообщили, что уровень рождаемости в стране упал до минимальной за последние 300 лет отметки.
