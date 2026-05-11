СМИ: экс-премьер Таиланда Чинават вышел из тюрьмы по УДО

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Экс-премьер и глава известного таиландского политического семейного клана Таксин Чинават утром в понедельник был условно-досрочно освобожден из тюрьмы и отправился домой в сопровождении членов семьи, сообщает издание Bangkok Post.
Чинавату 76 лет, он один из самых популярных премьер-министров в истории Таиланда, отбывал годичный тюремный срок в центральной тюрьме "Клонг Прем" в Бангкоке по приговору суда по ряду коррупционных обвинений, выдвинутых в его отношении заочно в период его эмиграции после военного переворота, свергнувшего его правительство в 2006 году.
"Бывший премьер-министр Таксин Чинават вышел из центральной тюрьмы Клонгпрем в Бангкоке условно-досрочно и в понедельник утром был встречен членами семьи и толпой сторонников", - говорится в сообщении издания.
Отмечается, что Чинават обязан носить электронный браслет в течение всего срока условно-досрочного освобождения - до 9 сентября.
В 2023 году политик вернулся из эмиграции и был осужден по этим обвинениям на 8 лет тюрьмы, однако получил королевское помилование с сокращением тюремного срока до 1 года. Сразу после приговора Чинават, подполковник полиции в отставке, был переведен по состоянию здоровья из тюрьмы на лечение в Центральный полицейский госпиталь, где находился до своего первого УДО в 2024 году. В 2025 году политик был приговорен к повторному отбытию годичного тюремного срока, так как суд постановил, что отбытие наказания в полицейском госпитале вместо тюрьмы было незаконным независимо от физического состояния заключенного.