Рейтинг@Mail.ru
СМИ: экс-премьер Таиланда Чинават вышел из тюрьмы по УДО - РИА Новости, 11.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:30 11.05.2026 (обновлено: 18:01 11.05.2026)
СМИ: экс-премьер Таиланда Чинават вышел из тюрьмы по УДО

Bangkok Post: экс-премьер Таиланда Чинават вышел из тюрьмы по УДО

© REUTERS / Chalinee ThirasupaЭкс-премьер Таиланда Таксин Чинават освобожден из тюрьмы
Экс-премьер Таиланда Таксин Чинават освобожден из тюрьмы - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
© REUTERS / Chalinee Thirasupa
Экс-премьер Таиланда Таксин Чинават освобожден из тюрьмы
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-премьер Таиланда Таксин Чинават был условно-досрочно освобожден из тюрьмы.
  • Чинават обязан носить электронный браслет в течение всего срока условно-досрочного освобождения — до 9 сентября.
  • Таксин Чинават отбывал годичный тюремный срок по приговору суда по ряду коррупционных обвинений.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Экс-премьер и глава известного таиландского политического семейного клана Таксин Чинават утром в понедельник был условно-досрочно освобожден из тюрьмы и отправился домой в сопровождении членов семьи, сообщает издание Bangkok Post.
Чинавату 76 лет, он один из самых популярных премьер-министров в истории Таиланда, отбывал годичный тюремный срок в центральной тюрьме "Клонг Прем" в Бангкоке по приговору суда по ряду коррупционных обвинений, выдвинутых в его отношении заочно в период его эмиграции после военного переворота, свергнувшего его правительство в 2006 году.
"Бывший премьер-министр Таксин Чинават вышел из центральной тюрьмы Клонгпрем в Бангкоке условно-досрочно и в понедельник утром был встречен членами семьи и толпой сторонников", - говорится в сообщении издания.
Отмечается, что Чинават обязан носить электронный браслет в течение всего срока условно-досрочного освобождения - до 9 сентября.
В 2023 году политик вернулся из эмиграции и был осужден по этим обвинениям на 8 лет тюрьмы, однако получил королевское помилование с сокращением тюремного срока до 1 года. Сразу после приговора Чинават, подполковник полиции в отставке, был переведен по состоянию здоровья из тюрьмы на лечение в Центральный полицейский госпиталь, где находился до своего первого УДО в 2024 году. В 2025 году политик был приговорен к повторному отбытию годичного тюремного срока, так как суд постановил, что отбытие наказания в полицейском госпитале вместо тюрьмы было незаконным независимо от физического состояния заключенного.
Полиция в Паттайе - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
В Таиланде по подозрению в убийстве россиянки арестовали ее спутника
27 марта, 17:57
 
В миреБангкокТаиланд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала