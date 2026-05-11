В АТОР назвали условия для снятия ограничений на туры на Ближний Восток

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Отмены рекомендаций МИД и Минэкономразвития России по поводу поездок на Ближний Восток не стоит ожидать до завершения конфликта и закрепления взаимных обязательств сторон, рассказал в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман и Саудовскую Аравию. МИД РФ в связи с эскалацией на Ближнем Востоке в начале марта настоятельно рекомендовал россиянам до прекращения активных боевых действий и полной нормализации авиасообщения воздержаться от турпоездок в ряд стран региона. Минэкономразвития рекомендовало туроператорам и турагентам приостановить продажу туров в ОАЭ

"Я думаю, что до завершения конфликта и подписания неких соглашений - ждать отмены рекомендаций российского МИДа и Минэкономразвития не стоит. Я прекрасно понимаю наши министерства, почему они сохраняют рекомендации. Это, как уголек, который тлеет, и ты не знаешь, когда он вспыхнет", - сказал Мурадян

По его словам, интерес у российских туристов к направлению есть. И, когда авиационные власти разрешили авиакомпаниям продажу билетов по направлению Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и через воздушное пространство Ирана , то для туристов это означает "зеленый свет".

"Турист не понимает нюансов, и мы вынуждены их объяснять: билеты на самолет продавать мы можем, а пакетные туры - нет", - подчеркнул он.

В связи с этим туроператоры видят некий дисбаланс, потому что гражданам не запрещено летать туда и самостоятельно бронировать гостиницы.

Мурадян подчеркнул, что в будущем необходимо ранжировать типы ограничений в зависимости от фазы кризиса. "Например, запрет - когда ситуация совсем плохая, и информирование граждан о потенциальной опасности при вялотекущем конфликте. Это намного облегчило бы жизнь и властям, и людям, и туроператорам", - заключил он.