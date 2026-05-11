19:13 11.05.2026
Трамп пообещал временно приостановить действие налога на бензин

Трамп заявил о планах отменить налог на бензин на фоне рекордных цен на топливо

Машина на автозаправочной станции. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп заявил о планах временно отменить федеральный налог на бензин из-за рекордного роста цен на топливо.
  • Для отмены федерального акцизного налога на бензин и дизель необходима санкция конгресса, где остаются разногласия между республиканцами и демократами.
  • Отмена федерального акциза на бензин приведет к снижению его стоимости примерно на 4,1%, а на дизельное топливо — на 5,4%.
ВАШИНГТОН, 11 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал временно приостановить действие федерального налога на бензин, чтобы облегчить положение американцев в условиях рекордного роста цен, вызванного ситуацией вокруг Ирана, а также приближающегося сезона отпусков.
"

"Да, мы собираемся отменить налог на бензин на определенный период времени, а когда цены снизятся, мы введем его обратно поэтапно… Мы обязательно предпримем шаги в этом направлении. Да", - передает телеканал CBS News слова Трампа.

По данным налоговой службы и управления энергетической информации США, федеральный акцизный налог составляет 18,4 цента за галлон бензина и 24,4 цента за галлон дизеля. Однако для его отмены необходима санкция конгресса, который остается площадкой разногласий между республиканцами и демократами.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что стоимость топлива в пригородах американской столицы подскочила до рекордных значений, превысив 120 рублей за литр. Как выяснило агентство, цена на бензин премиум класса в Бетесде, штат Мэриленд, составляет около 6,19 доллара за галлон (122 рубля за литр). За обычный бензин автомобилистам придется заплатить 5,19 доллара за галлон (102 рубля за литр).
При этом, по данным американской автомобильной ассоциации, средняя цена по стране составляет 4,5 доллара за галлон (88 рублей за литр), что примерно на полтора доллара выше аналогичного показателя на момент начала операции США против Ирана, составлявшего 2,98 долларов за галлон (58 рублей за литр).
Таким образом отмена федерального акциза в 18,4 цента приведет к снижению стоимости бензина примерно на 4,1%. В случае с дизельным топливом экономия будет чуть выше: при той же средней цене отмена налога в 24,4 цента снизит ценник на 5,4%.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана; жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно. О возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ). В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
