Трамп рассказал, кто сможет забрать обогащенный уран из Ирана

ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что только у Соединенных Штатов и Китая есть технологии для того, чтобы добраться до погребенного под землей иранского урана.

В то же время глава минэнерго США Крис Райт в воскресенье признал, что у Соединенных Штатов пока нет четкого плана по вывозу обогащенного урана из Ирана.