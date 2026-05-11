Трамп рассказал, кто сможет забрать обогащенный уран из Ирана

ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что только у Соединенных Штатов и Китая есть технологии для того, чтобы добраться до погребенного под землей иранского урана.
До этого Трамп заявлял, что рано или поздно Соединенные Штаты заберут из Ирана запасы обогащенного урана.
В то же время глава минэнерго США Крис Райт в воскресенье признал, что у Соединенных Штатов пока нет четкого плана по вывозу обогащенного урана из Ирана.