18:58 11.05.2026
Трамп рассказал, кто сможет забрать обогащенный уран из Ирана

Трамп: только США и Китай могут забрать погребенный уран из Ирана

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп утверждает, что только у США и Китая есть технологии для вывоза обогащенного урана из Ирана.
ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что только у Соединенных Штатов и Китая есть технологии для того, чтобы добраться до погребенного под землей иранского урана.
"Он (уран - ред.) погребен так глубоко и объекты пострадали так сильно, что у них нет оборудования, чтобы его переместить. (США - ред.) и Китай - единственные страны в мире, которые могли бы его вывезти", - заявил Трамп журналистам.
До этого Трамп заявлял, что рано или поздно Соединенные Штаты заберут из Ирана запасы обогащенного урана.
В то же время глава минэнерго США Крис Райт в воскресенье признал, что у Соединенных Штатов пока нет четкого плана по вывозу обогащенного урана из Ирана.
