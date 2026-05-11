12:35 11.05.2026
Трамп разрешил экс-генпрокурору Польши скрыться в США, сообщил источник

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп лично разрешил бывшему генпрокурору Польши Збигневу Зебро скрыться в США.
  • Зебро объявлен в розыск в Польше и ранее получил международную защиту и политическое убежище в Венгрии.
  • По информации польских властей, Зебро был пропущен на территорию США в нарушение американских миграционных правил.
ВАРШАВА, 11 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп лично разрешил бывшему генпрокурору Польши Збигневу Зебро скрыться в Америке, заявил РИА Новости источник знакомый с ситуацией.
Ранее являющийся фигурантом уголовного дела Зебро получил в Венгрии международную защиту и политическое убежище вместе со своей супругой, однако еще до прихода к власти нынешний премьер Петер Мадьяр пообещал, что отменит данное решение. Суд в Польше заочно арестовал экс-генпрокурора. Он объявлен в розыск. В воскресенье стало известно, что Зебро находится в США.
"По нашей информации решение о том, что Збигнев Зебро может приехать в США и находиться там, было принято непосредственно президентом Трампом", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что по информации польских властей, Зебро бал пропущен на территорию США в нарушение американских миграционных правил.
"Польша аннулировала все проездные документы Збигнева Зебро, в том числе его дипломатический паспорт. Непонятно, что он мог предъявить американским пограничникам. Эта ситуация требовала решение на самом верху. Иначе пан Зебро просто не смог бы въехать на территорию Соединенных Штатов", - сказал собеседник агентства.
По данным польской прокуратуры, Зебро подозревается в создании и руководстве организованной преступной группой, в присвоении денежных средств, а также в заведомо ложных свидетельствах в документах.
