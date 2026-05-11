В МИД Китая рассказали о будущем визите Трампа

Визит президента США в Китай запланирован на 13–15 мая.

ПЕКИН, 11 мая - РИА Новости. Лидеры Китая и США в ходе визита американского президента Дональда Трампа в КНР обсудят двусторонние отношения, а также вопросы глобального мира и развития, сообщил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

"Председатель КНР Си Цзиньпин проведет углубленный обмен мнениями с президентом США Дональдом Трампом по важнейшим вопросам, касающимся китайско-американских отношений, а также мира и развития в мире", - сказал Го Цзякунь.