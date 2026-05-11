В МИД Китая рассказали о будущем визите Трампа

10:22 11.05.2026 (обновлено: 10:30 11.05.2026)
МИД КНР: во время визита Трампа в Китай стороны обсудят двусторонние отношения

© REUTERS / Annabelle Gordon — Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидеры Китая и США обсудят двусторонние отношения, а также вопросы глобального мира и развития в ходе визита Дональда Трампа в КНР.
  • Визит президента США в Китай запланирован на 13–15 мая.
ПЕКИН, 11 мая - РИА Новости. Лидеры Китая и США в ходе визита американского президента Дональда Трампа в КНР обсудят двусторонние отношения, а также вопросы глобального мира и развития, сообщил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
"Председатель КНР Си Цзиньпин проведет углубленный обмен мнениями с президентом США Дональдом Трампом по важнейшим вопросам, касающимся китайско-американских отношений, а также мира и развития в мире", - сказал Го Цзякунь.
Ранее МИД КНР заявлял, что Трамп с 13 по 15 мая посетит Китай с государственным визитом.
