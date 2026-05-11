Бальный зал в Белом доме строится с опережением графика, утверждает Трамп

ВАШИНГТОН, 11 мая – РИА Новости. Строительство бального зала в Белом доме опережает график, сообщил президент США Дональд Трамп.
"Великолепный бальный зал в Белом доме, строящийся с опережением графика", – написал он в соцсети Truth Social, сопроводив пост фотографией.
Трамп неоднократно указывал на нехватку пространства в Белом доме для крупных мероприятий.
После вступления в должность Трамп начал масштабный ремонт в Белом доме, добавил отделку золотом. Из разных ведомств в резиденцию были доставлены антикварные предметы, которые пришлись по вкусу американскому лидеру. Чтобы построить новый бальный зал, президент частично снес Восточное крыло.