СМИ: Трамп собирается отклонить ответ Ирана на мирное предложение США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп собирается отклонить ответ Ирана на мирное предложение Вашингтона.
- Президент США назвал инициативу Тегерана "неуместной".
ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп собирается отклонить ответ Ирана на мирное предложение Вашингтона, утверждает издание Axios.
"Президент Трамп в коротком телефонном разговоре с Axios в воскресенье заявил, что отклонит ответ Ирана на последний проект соглашения о прекращении войны", — говорится в материале.
Американский лидер добавил, что обсудил ответ Ирана в ходе разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
"Мне не нравится их письмо. Оно неуместно. Мне не нравится их ответ", — приводит издание слова Трампа.
Третьего мая США отправили пакистанской стороне ответ на предложение Ирана, состоящее из 14 пунктов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.