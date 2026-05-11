СМИ: Трамп собирается отклонить ответ Ирана на мирное предложение США
00:02 11.05.2026 (обновлено: 00:09 11.05.2026)
Axios: Трамп собирается отклонить ответ Ирана на мирное предложение США

© AP Photo / Alex Brandon — Дональд Трамп
Дональд Трамп. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп собирается отклонить ответ Ирана на мирное предложение Вашингтона.
  • Президент США назвал инициативу Тегерана "неуместной".
ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп собирается отклонить ответ Ирана на мирное предложение Вашингтона, утверждает издание Axios.
"Президент Трамп в коротком телефонном разговоре с Axios в воскресенье заявил, что отклонит ответ Ирана на последний проект соглашения о прекращении войны", — говорится в материале.

Американский лидер добавил, что обсудил ответ Ирана в ходе разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
"Мне не нравится их письмо. Оно неуместно. Мне не нравится их ответ", — приводит издание слова Трампа.
Накануне вечером президент США назвал ответ Ирана на предложение по урегулированию конфликта совершенно неприемлемым.
Агентство IRNA в воскресенье сообщило, что Иран передал Пакистану ответ на предложение США по завершению конфликта. По информации агентства ISNA, он сосредоточен на вопросах завершения войны и обеспечения безопасности судоходства в Персидском заливе и Ормузском проливе.
Третьего мая США отправили пакистанской стороне ответ на предложение Ирана, состоящее из 14 пунктов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
