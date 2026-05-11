Токио продолжает поддерживать токсичную атмосферу, заявил посол России
09:17 11.05.2026 (обновлено: 09:21 11.05.2026)
Токио продолжает поддерживать токсичную атмосферу, заявил посол России

Ноздрев: Япония продолжает поддерживать токсичную атмосферу в отношениях с РФ

Японский флаг в Токио
Японский флаг в Токио. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол РФ в Японии Николай Ноздрев заявил, что Токио продолжает поддерживать токсичную атмосферу в отношениях с Россией.
  • По словам посла, администрация Санаэ Такаити не отказалась от деструктивной политики своих предшественников.
  • Санаэ Такаити стала премьер-министром Японии осенью 2025 года, а в феврале 2026 года возглавляемая ею Либерально-демократическая партия одержала историческую победу на выборах.
ТОКИО, 11 мая - РИА Новости. Токио продолжает поддерживать токсичную атмосферу в отношениях с Россией и после прихода к власти нового премьер-министра Санаэ Такаити, заявил посол РФ в Японии Николай Ноздрев в интервью РИА Новости.
"К сожалению, пришедшая к власти в октябре 2025 года администрация Санаэ Такаити не отказалась от деструктивной, противоречащей коренным интересам японского народа линии своих предшественников: Токио продолжает поддерживать токсичную атмосферу в двусторонних отношениях, раздувая миф о якобы исходящих от России "угрозах" с целью оправдания курса на ремилитаризацию Японии", - сказал РИА Новости посол России в Японии Николай Ноздрев.
Санаэ Такаити стала премьер-министром Японии осенью 2025 года, в феврале 2026 года возглавляемая ею правящая Либерально-демократическая партия на выборах в ключевую нижнюю палату парламента одержала историческую победу, получив более двух третей депутатских портфелей.
