Токио продолжает поддерживать токсичную атмосферу, заявил посол России

ТОКИО, 11 мая - РИА Новости. Токио продолжает поддерживать токсичную атмосферу в отношениях с Россией и после прихода к власти нового премьер-министра Санаэ Такаити, заявил посол РФ в Японии Николай Ноздрев в интервью РИА Новости.

Санаэ Такаити стала премьер-министром Японии осенью 2025 года, в феврале 2026 года возглавляемая ею правящая Либерально-демократическая партия на выборах в ключевую нижнюю палату парламента одержала историческую победу, получив более двух третей депутатских портфелей.