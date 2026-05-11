07:13 11.05.2026
В грузовом вагоне в Техасе нашли шесть тел, сообщает NYT

Машина шерифа в Техасе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В грузовом вагоне на железнодорожной станции в Ларедо, штат Техас, были найдены тела шести человек.
  • Личности погибших и точные причины их смерти пока не установлены.
  • Ларедо находится на границе США и Мексики, и в день происшествия температура в городе превышала 32 градуса по Цельсию.
ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Шестеро человек были найдены мертвыми в грузовом вагоне на железнодорожной станции в Ларедо, штат Техас, сообщила газета New York Times со ссылкой на местные правоохранительные органы.
"Примерно в 15.00 по местному времени (22.00 по мск) сотрудник компании Union Pacific, ответственный за погрузку и разгрузку вагонов в железнодорожном парке перед отправкой составов на север, сообщил об обнаружении тел", - передает издание.
Полиция и пожарная служба Ларедо подтвердили факт смерти всех шести человек. При этом личности погибших и точные причины их смерти пока не установлены.
Ларедо находится на границе США и Мексики. В этот день температура в городе превышала 32 градуса по Цельсию, а внутри закрытых контейнеров она обычно значительно выше, отмечает издание. Официальные лица пока не подтвердили журналистам, были ли погибшие мигрантами, однако инцидент напоминает аналогичные случаи прошлых лет.
