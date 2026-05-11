Киев пригонял "азовцев"* на премьеру нацистской пьесы в театр Мариуполя - РИА Новости, 11.05.2026
06:33 11.05.2026
Киев пригонял "азовцев"* на премьеру нацистской пьесы в театр Мариуполя

CC BY 4.0 / Oleksandr Malyon / Здание драматического театра, Мариуполь, пл. Театральная, 1 (cropped)Здание Донецкого академического областного драматического театра в Мариуполе
Здание Донецкого академического областного драматического театра в Мариуполе. Архивное фото
МАРИУПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Киевские власти в 2018 году заставили Мариупольский драмтеатр играть спектакли, восхвалявшие сотрудничавшую с Гитлером Украинскую повстанческую армию* (запрещенная в РФ экстремистская организация), и прислали на премьеру одной из таких постановок полный зал боевиков "Азова"** (запрещенная в РФ террористическая организация), сообщил РИА Новости гендиректор Мариупольского драматического театра Игорь Солонин.
"Где-то в районе 2018 года пришло распоряжение, тоже неизвестно, устное оно было или письменное, насчет того, что все постановки должны быть на украинском языке. Кроме того, также были, скажем так, наверное, рекомендуемые режиссеры, с правильно, по их (властей в Киеве - ред.) мнению, заточенной идеологией. Которые должны были делать постановки под восхваление вот этих УПА*", - сказал Солонин.
Как уточнил гендиректор театра, коллеги рассказывали ему об "одной или двух таких постановках".
"Они на первую постановку пригнали, я так понимаю, "азовцев"**, запрещенных в Российской Федерации. Для премьеры. Так сказать, показать картинку", - добавил Солонин.
По словам руководителя театра, на следующий после премьерного показ этого спектакля не пришел ни один зритель. В итоге постановка была полностью исключена из репертуара.
* Запрещенная в России экстремистская организация
** Запрещенная в России террористическая организация
