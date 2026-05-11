В Татарстане загорелся мусорный полигон

"Поступило сообщение о возгорании на территории Малореченского полигона ТБО в Елабужском районе. Угрозы распространения нет. Применение пожарной техники не требуется. Тление на площади 250 квадратных метров происходит в толще мусора", - говорится в сообщении в канале главка ведомства на платформе "Макс".