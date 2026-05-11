В Татарстане загорелся мусорный полигон

22:08 11.05.2026 (обновлено: 23:08 11.05.2026)
В Татарстане загорелся Малореченский полигон ТБО на площади 250 кв метров

Полигон твердых бытовых отходов. Архивное фото. © РИА Новости / Максим Блинов
Полигон твердых бытовых отходов. Архивное фото
  • В толще мусора на территории Малореченского полигона ТБО в Елабужском районе Татарстана произошло возгорание на площади 250 квадратных метров.
  • Угрозы распространения возгорания нет, применение пожарной техники не требуется.
  • Для ликвидации тления ТБО собственник полигона организовал отсыпку 6 тысяч кубометров грунта.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Возгорание на площади 250 квадратных метров произошло в толще мусора на территории Малореченского полигона твердых бытовых отходов (ТБО) в Елабужском районе Татарстана, сообщили в ГУ МЧС по республике.
"Поступило сообщение о возгорании на территории Малореченского полигона ТБО в Елабужском районе. Угрозы распространения нет. Применение пожарной техники не требуется. Тление на площади 250 квадратных метров происходит в толще мусора", - говорится в сообщении в канале главка ведомства на платформе "Макс".

В главке отметили, что для ликвидации тления ТБО необходимо прекратить доступ кислорода. Силами собственника полигона организована отсыпка 6 тысяч кубометров грунта, на месте работают четыре самосвала, погрузчик, три бульдозера и экскаватор.
Елабужский район, МЧС России
 
 
