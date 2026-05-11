В магазинах Таиланда раскупают бородинский хлеб, селедку и икру

БАНГКОК, 11 мая – РИА Новости. Бородинский хлеб, российская селедка, красная икра, продукты "Фрутоняня" и российские крупы стали пользоваться большим спросом в продуктовых магазинах Таиланда, передает корреспондент РИА Новости.
Селедка "Матиас" и продукты "Фрутоняня", по наблюдениям корреспондента РИА Новости, продаются в Бангкоке и туристических зонах Таиланда уже более полугода, и не пропадают с полок несмотря на то, что их довольно быстро разбирают. Красная икра российского производства присоединилась к этим продуктам только в первом квартале 2026 года, а Бородинский хлеб попал на полки таиландских сетевых магазинов в апреле текущего года.
Российские продукты продаются, в основном, в супермаркетах Villa Market (аналог "Азбуки вкуса") и Tops (самая большая сеть супермаркетов в Таиланде).
