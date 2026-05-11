В магазинах Таиланда раскупают бородинский хлеб, селедку и икру - РИА Новости, 11.05.2026
04:23 11.05.2026 (обновлено: 11:16 11.05.2026)
В магазинах Таиланда раскупают бородинский хлеб, селедку и икру

© РИА Новости / Виталий Аньков
Красная икра. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В продуктовых магазинах Таиланда вырос спрос на бородинский хлеб, российскую селедку, красную икру и другие российские продукты.
  • Селедка «Матиас» и продукты «Фрутоняня» продаются в Бангкоке и туристических зонах Таиланда уже более полугода.
  • Красная икра российского производства появилась на полках таиландских сетевых магазинов в первом квартале 2026 года, а бородинский хлеб — в апреле того же года.
БАНГКОК, 11 мая – РИА Новости. Бородинский хлеб, российская селедка, красная икра, продукты "Фрутоняня" и российские крупы стали пользоваться большим спросом в продуктовых магазинах Таиланда, передает корреспондент РИА Новости.
Селедка "Матиас" и продукты "Фрутоняня", по наблюдениям корреспондента РИА Новости, продаются в Бангкоке и туристических зонах Таиланда уже более полугода, и не пропадают с полок несмотря на то, что их довольно быстро разбирают. Красная икра российского производства присоединилась к этим продуктам только в первом квартале 2026 года, а Бородинский хлеб попал на полки таиландских сетевых магазинов в апреле текущего года.
Российские продукты продаются, в основном, в супермаркетах Villa Market (аналог "Азбуки вкуса") и Tops (самая большая сеть супермаркетов в Таиланде).
